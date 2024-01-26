В Броварах Киевской области горит многоэтажка, есть пострадавшая

В пятницу вечером, 26 января, к полицейским поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в Броварах Киевской области. Об этом сообщили в полиции региона, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пожар возник на 15-м этаже по улице Черных Запорожцев. Сейчас пожарные укрощают огонь. В настоящее время известно об одной пострадавшей - это владелица квартиры.

Причины возгорания устанавливаются.

На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина

На месте работает следственно-оперативная группа Броварского управления полиции Киевщины и работники ГСЧС.