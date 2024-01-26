В Броварах Киевской области горит многоэтажка, есть пострадавшая
В многоэтажке в Броварах Киевской области горит квартира, известна одна жертва - владелец квартиры. Причина пожара сейчас выясняется, а усилия по тушению продолжаются.
Буданов встретился с родными военнопленных, которые могли быть на ИЛ-76
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов встретился с родственниками украинских военнопленных, которые могли находиться на борту российского самолета Ил-76М, который недавно разбился. Он заявил, что пока нет достоверной информации о пассажирах самолета, а заявление России о перевозке 65 украинских военнопленных для обмена требует дальнейшего расследования.
В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Как сообщается, ранее вблизи города был замечен вражеский беспилотник.
Тройное ДТП на Киевщине: Hyundai выехал на встречную полосу, а затем слетел в кювет
Водитель Hyundai Elantra в Киевской области не справился с управлением, столкнулся с двумя автомобилями на встречной полосе, после чего слетел в кювет, в результате чего один человек погиб. Расследование продолжается.
В Украине создали Совет по вопросам поддержки предпринимательства: стал известен его состав
Президент Украины Владимир Зеленский создал Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения. Целью Совета является консолидация усилий государства и бизнеса, развитие предпринимательского потенциала, обеспечение права на предпринимательскую деятельность в условиях военного положения, а также содействие эффективному взаимодействию между государством и субъектами хозяйствования.
Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных: в Минздраве заверили, что вопрос решат срочно
Министерство здравоохранения Украины работает над тем, чтобы срочно урегулировать законодательство, которое сейчас обязывает криобанки утилизировать замороженные биоматериалы погибших военнослужащих.
В Авдеевке врага нет. Ситуация под контролем ВСУ - Цехоцкий
По словам офицера Сергея Цегоцкого, украинские военные удерживают контроль над Авдеевкой без присутствия российских войск, несмотря на то, что они активно накапливают резервы поблизости. Российские войска проводят разведывательно-подрывные мероприятия, чтобы выявить слабые места в украинской обороне.
Запуск первого аэротрансфера Одесса-Кишинев: Кипер рассказал подробности
Схема трансфера ускорит пограничные процедуры и имеет целью уменьшить пограничное и дорожное движение, одновременно улучшая международные транспортные услуги.
Центр противодействия дезинформации возглавит Коваленко. Зеленский подписал указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Коваленко главой Центра противодействия дезинформации.
15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину
15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.