На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина

Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции дронов для Украины

Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции беспилотников во главе с Украиной и Латвией для поддержки боевых операций, в частности, стратегического использования беспилотников. Коалиция имеет целью поддержать украинскую армию на тех направлениях, где использование беспилотников является жизненно важным в боевых действиях.