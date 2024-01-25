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На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина

На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 14:15  •  12986 просмотра

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В Бориспольском районе Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина, вероятно, из-за неисправности печного отопления.

В Бориспольском районе Киевской области произошел пожар в частном доме из-за вероятной неисправности печного отопления. В доме было обнаружено тело мужчины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киевской области.

25 января произошло возгорание частного дома в селе Вишенки Золочевской общины. Спасатели ликвидировали пожар. К сожалению, при осмотре помещения было обнаружено тело 55-летнего местного жителя

- говорится в сообщении полиции.

Предварительной причиной пожара правоохранители называют неисправность печного отопления.

Пожар произошел в школе в Киеве, ученики будут на дистанционке до конца недели25 январь 2024, 07:58 • 21252 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В Центре также отметили, что участие в викторине было фактически принудительным, ведь каждое "учебное заведение" имело план по определенному количеству студентов, которые должны были посетить эти игры.

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На оккупированной Херсонщине враг проводит псевдоинтеллектуальные викторины среди молодежи

Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции дронов для Украины

Швеция и Великобритания присоединились к Коалиции беспилотников во главе с Украиной и Латвией для поддержки боевых операций, в частности, стратегического использования беспилотников. Коалиция имеет целью поддержать украинскую армию на тех направлениях, где использование беспилотников является жизненно важным в боевых действиях.

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Венгрия не будет блокировать создание фонда военной помощи ЕС для Украины - СМИ

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Венгрия не будет блокировать создание фонда военной помощи ЕС для Украины - СМИ

Залужный обсудил возможность подготовки украинских военных в Польше с польским начальником Генштаба Кукулой

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Залужный обсудил возможность подготовки украинских военных в Польше с польским начальником Генштаба Кукулой