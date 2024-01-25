На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік
Київ • УНН
У Бориспільському районі Київської області під час пожежі в будинку загинув чоловік, ймовірно, через несправність пічного опалення.
У Бориспільському районі Київської області сталась пожежа у приватному будинку через ймовірну несправність пічного опалення. У будинку було виявлено тіло чоловіка. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Київщини.
25 січня відбулось загорання приватного будинку в селі Вишеньки Золочівської громади. Рятувальники ліквідували пожежу. На жаль, під час огляду приміщення було виявлено тіло 55-річного місцевого жителя
Попередньою причиною пожежі правоохоронці називають несправність пічного опалення.
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