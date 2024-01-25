Пожежа сталася в школі у Києві, учні будуть на дистанційці до кінця тижня
Київ • УНН
Пожежу у школі в Дарницькому районі Києва вдалося швидко загасити, ніхто не постраждав. Учні звідси навчатимуться дистанційно до кінця тижня.
У Києві, у Дарницькому районі, сталася пожежа у школі, її вже ліквідували. Учні цього навчального закладу вчитимуться до кінця тижня дистанційно. Про це повідомили у четвер у КМДА, пише УНН.
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"Пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували", - повідомили у КМДА у Telegram.
За даними ГУ ДСНС у столиці, займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи, а повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Мішуги надійшло 25 січня о 8:23. О 8:56 займання було ліквідовано.
Як зазначили у КМДА, діти та персонал освітнього закладу не постраждали.
"Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня", - зазначили у КМДА.
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