Пожежа сталася в школі у Києві, учні будуть на дистанційці до кінця тижня

У Києві, у Дарницькому районі, сталася пожежа у школі, її вже ліквідували. Учні цього навчального закладу вчитимуться до кінця тижня дистанційно. Про це повідомили у четвер у КМДА, пише УНН.

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"Пожежу у школі в Дарницькому районі рятувальники оперативно ліквідували", - повідомили у КМДА у Telegram.

За даними ГУ ДСНС у столиці, займання сталося у навчальному класі на другому поверсі школи, а повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Мішуги надійшло 25 січня о 8:23. О 8:56 займання було ліквідовано.

Як зазначили у КМДА, діти та персонал освітнього закладу не постраждали.

"Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня", - зазначили у КМДА.

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