Пожар произошел в школе в Киеве, ученики будут на дистанционке до конца недели

В Киеве, в Дарницком районе, произошел пожар в школе, его уже ликвидировали. Ученики этого учебного заведения будут учиться до конца недели дистанционно. Об этом сообщили в четверг в КГГА, пишет УНН.

Детали

"Пожар в школе в Дарницком районе спасатели оперативно ликвидировали", - сообщили в КГГА в Telegram.

По данным ГУ ГСЧС в столице, возгорание произошло в учебном классе на втором этаже школы, а сообщение о пожаре на улице Александра Мишуги поступило 25 января в 8:23. В 8:56 возгорание было ликвидировано.

Как отметили в КГГА, дети и персонал образовательного учреждения не пострадали.

"Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели", - отметили в КГГА.

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