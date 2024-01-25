Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды
Киев • УНН
Утечка воды возле станции метро "Крещатик" в центре Киева локализована, все потребители обеспечены водой, сообщает Киевская городская государственная администрация. Сейчас продолжается ликвидация повреждения и проверка других коммуникаций.
В центре Киева произошла утечка воды возле станции метро "Крещатик", на данный момент она локализована, сообщили в четверг в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.
Детали
"Киевводоканал" локализовал утечку воды возле станции метро "Крещатик". Все потребители с водой", - сообщили в КГГА в Telegram.
Для устранения повреждения на магистрали Д-150 мм, как сообщается, будет осуществлена проверка других коммуникаций.
На месте также работают специалисты "Киевтеплоэнерго", которые провели диагностику тепловых сетей.
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Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды
Утечка воды возле станции метро "Крещатик" в центре Киева локализована, все потребители обеспечены водой, сообщает Киевская городская государственная администрация. Сейчас продолжается ликвидация повреждения и проверка других коммуникаций.
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