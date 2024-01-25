Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды

С начала полномасштабного вторжения через пункты пропуска на границе с рф и белоруссией вернулось более 35 тысяч граждан Украины

С начала вторжения более 35 000 граждан Украины вернулись домой через пункты пропуска на границе с россией и беларусью, несмотря на то, что пункты пропуска официально закрыты,.