Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
  •  46841 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  118362 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  129767 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  126576 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  129317 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  161683 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  167853 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  151008 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  146418 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  159199 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды

Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 07:08  •  27076 просмотра

Read in English

Утечка воды возле станции метро "Крещатик" в центре Киева локализована, все потребители обеспечены водой, сообщает Киевская городская государственная администрация. Сейчас продолжается ликвидация повреждения и проверка других коммуникаций.

В центре Киева произошла утечка воды возле станции метро "Крещатик", на данный момент она локализована, сообщили в четверг в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.

Детали

"Киевводоканал" локализовал утечку воды возле станции метро "Крещатик". Все потребители с водой", - сообщили в КГГА в Telegram.

Для устранения повреждения на магистрали Д-150 мм, как сообщается, будет осуществлена проверка других коммуникаций.

На месте также работают специалисты "Киевтеплоэнерго", которые провели диагностику тепловых сетей.

В Святошинском районе Киева второй раз за неделю произошла авария на водопроводе15 январь 2024, 08:01 • 61429 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Киев
Біля станції метро "Хрещатик" у Києві стався витік води
Water leak occurs near Khreshchatyk metro station in Kyiv
Новости по теме

Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды

Утечка воды возле станции метро "Крещатик" в центре Киева локализована, все потребители обеспечены водой, сообщает Киевская городская государственная администрация. Сейчас продолжается ликвидация повреждения и проверка других коммуникаций.

Киев •   •  27076 просмотра
Возле станции метро "Крещатик" в Киеве произошла утечка воды

Враг вечером обстрелял одну из громад Николаевщины: поврежден объект критической инфраструктуры

Российские войска атаковали Куцурубскую громаду в Николаевской области, повредив критически важную инфраструктуру и оставив три населенных пункта без электричества. Обошлось без жертв, а один вражеский беспилотник был уничтожен Силами обороны.

Война •   •  27165 просмотра
Враг вечером обстрелял одну из громад Николаевщины: поврежден объект критической инфраструктуры

Снегопады и ветер оставили без света 17 населенных пунктов во Львовской области

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов во Львовской области, большинство из которых в Стрыйском направлении. Сейчас бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Общество •   •  21618 просмотра
Снегопады и ветер оставили без света 17 населенных пунктов во Львовской области

В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка, погибла 5-летняя девочка

В Хмельницкой области, Украина, грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибла 5-летняя девочка. Водитель грузовика задержан, ведется расследование.

Криминал и ЧП •   •  19841 просмотра
В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка, погибла 5-летняя девочка

Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак

российская армия нанесла более 120 ударов по Запорожской области, в результате которых пострадали 23 населенных пункта. Эти удары включали 38 атак с беспилотников, а также обстрелы из РСЗО и артиллерии.

Война •   •  20759 просмотра
Армия рф нанесла более 120 ударов по Запорожской области: била из РСЗО и артиллерии и осуществила 38 дроновых атак

Криворожье ночью подверглось дроновой атаке рф, есть разрушения на предприятии - ОВА

Российские войска направили дроновую атаку на Криворожье Днепропетровской области, повредив предприятие и вызвав пожар. Мировская громада в Никопольском районе также подверглась обстрелу.

Война •   •  18400 просмотра
Криворожье ночью подверглось дроновой атаке рф, есть разрушения на предприятии - ОВА

В Харькове сегодня День траура по погибшим от атаки рф 23 января

Харьков объявляет День траура по жертвам российской ракетной атаки 23 января, которая привела к одной из крупнейших трагедий в городе - более 70 раненых и 10 погибших.

Война •   •  18200 просмотра
В Харькове сегодня День траура по погибшим от атаки рф 23 января

Херсонскую область враг атаковал 99 раз: попал в критическую инфраструктуру, есть погибший и 10 раненых

Херсонская область в Украине подверглась 99 обстрелам со стороны российских войск, в результате чего один человек погиб и 10 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Пострадали жилые кварталы, два учебных заведения, объект критической инфраструктуры и склад.

Война •   •  16980 просмотра
Херсонскую область враг атаковал 99 раз: попал в критическую инфраструктуру, есть погибший и 10 раненых

С начала полномасштабного вторжения через пункты пропуска на границе с рф и белоруссией вернулось более 35 тысяч граждан Украины

С начала вторжения более 35 000 граждан Украины вернулись домой через пункты пропуска на границе с россией и беларусью, несмотря на то, что пункты пропуска официально закрыты,.

Общество •   •  15257 просмотра
С начала полномасштабного вторжения через пункты пропуска на границе с рф и белоруссией вернулось более 35 тысяч граждан Украины

Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о двух ночных атаках на Одессу со стороны рф. В результате атак были ранены четыре человека

Война •   •  15817 просмотра
Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер