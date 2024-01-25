Біля станції метро "Хрещатик" у Києві стався витік води
Київ • УНН
Витік води біля станції метро "Хрещатик" у центрі Києва локалізовано, всі споживачі забезпечені водою, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Наразі триває ліквідація пошкодження та перевірка інших комунікацій.
У центрі Києва стався витік води біля станції метро "Хрещатик", наразі його локалізовано, повідомили у четвер у Київській міській державній адміністрації, пише УНН.
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"Київводоканал" локалізував витік води біля станції метро "Хрещатик". Усі споживачі з водою", - повідомили у КМДА у Telegram.
Для усунення пошкодження на магістралі Д-150 мм, як повідомляється, буде здійснено перевірку інших комунікацій.
На місці також працюють фахівці "Київтеплоенерго", які провели діагностику теплових мереж.
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