Біля станції метро "Хрещатик" у Києві стався витік води

У центрі Києва стався витік води біля станції метро "Хрещатик", наразі його локалізовано, повідомили у четвер у Київській міській державній адміністрації, пише УНН.

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"Київводоканал" локалізував витік води біля станції метро "Хрещатик". Усі споживачі з водою", - повідомили у КМДА у Telegram.

Для усунення пошкодження на магістралі Д-150 мм, як повідомляється, буде здійснено перевірку інших комунікацій.

На місці також працюють фахівці "Київтеплоенерго", які провели діагностику теплових мереж.

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