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У Святошинському районі Києва вдруге за тиждень сталась аварія на водогоні

У Святошинському районі Києва вдруге за тиждень сталась аварія на водогоні

Київ • УНН

 • 62847 перегляди

В столиці ліквідували наслідки аварії на водогоні у Святошинському районі. Водопостачання відновлено.

У Києві ліквідували наслідки аварії на водогоні у Святошинському районі. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМДА.

Аварійну ситуацію на бульварі Жуля Верна ліквідували, водопостачання відновлено

-йдеться у повідомленні КМДА.

Як зазначається, фахівці замінили ділянку трубопроводу діаметром 300 мм.

В КМДА вказали, що усі аварійно-відновлювальні бригади міста працюють в посиленому режимі, зважаючи на температурні коливання.

Раніше в КМДА повідомляли, що "Київводоканал" оперативно локалізував витік води на бульварі Жуля Верна у Святошинському районі.

Нагадаємо

У ніч на 8 січня у Києві на Борщагівці сталася аварія на водопроводі. Вода частково затопила проїжджу частину на бульварі Жуля Верна.

Ігрову кімнату у ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик – заява поліції14.01.24, 17:22 • 53865 переглядiв

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