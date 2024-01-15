У Святошинському районі Києва вдруге за тиждень сталась аварія на водогоні
Київ • УНН
В столиці ліквідували наслідки аварії на водогоні у Святошинському районі. Водопостачання відновлено.
У Києві ліквідували наслідки аварії на водогоні у Святошинському районі. Про це УНН повідомляє із посиланням на КМДА.
Аварійну ситуацію на бульварі Жуля Верна ліквідували, водопостачання відновлено
Як зазначається, фахівці замінили ділянку трубопроводу діаметром 300 мм.
В КМДА вказали, що усі аварійно-відновлювальні бригади міста працюють в посиленому режимі, зважаючи на температурні коливання.
Раніше в КМДА повідомляли, що "Київводоканал" оперативно локалізував витік води на бульварі Жуля Верна у Святошинському районі.
Нагадаємо
У ніч на 8 січня у Києві на Борщагівці сталася аварія на водопроводі. Вода частково затопила проїжджу частину на бульварі Жуля Верна.
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