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Ігрову кімнату у ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик – заява поліції

Ігрову кімнату у ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик – заява поліції

Київ • УНН

 • 53865 перегляди

Поліція Києва повідомляє, що 7-річний хлопчик навмисно підпалив ігрову кімнату в торговому центрі. Його батьки дають покази, кримінальне розслідування триває.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Під час проведення огляду місця пожежі у ігровій кімнаті ТРЦ "Космополит" Солом’янського району столиці та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські з'ясували, що пожежу викликала 7-річна дитина.

Поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик - відвідувач парку розваг

- йдеться у повідомленні.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне знищення або пошкодження майна.

Нагадаємо

Інформація про пожежу надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

Пожежа в ТРЦ "Космополит" у Києві: евакуація людей продовжується13.01.24, 18:14 • 60226 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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