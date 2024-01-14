Игровую комнату в ТРЦ "Космополит" поджег 7-летний мальчик - заявление полиции

Полицейские расследуют уголовное производство по факту пожара в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Во время проведения осмотра места пожара в игровой комнате ТРЦ "Космополит" Соломенского района столицы и обработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские выяснили, что пожар вызвал 7-летний ребенок.

Полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик - посетитель парка развлечений - говорится в сообщении.

Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УКУ - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним,

Информация о пожаре поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра вовремя эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили.

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: эвакуация людей продолжается