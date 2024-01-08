У Києві ліквідовують пошкодження водогону на Борщагівці
Київ • УНН
У Києві у Святошинському районі на бульварі Жуля Верна сталося пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину. Фахівці Київводоканалу та Київавтодору працюють над ліквідацією прориву.
Уночі 7 січня у Києві на Борщагівці сталася аварія на водопроводі. Вода частково затопила проїжджу частину на бульварі Жуля Верна. Про це повідомили у КМДА, пише УНН.
Пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину сталося на бульварі Жуля Верна. Заявка про пошкодження надійшла до диспетчерської Київводоканалу 7 січня о 22:55. На місце виїхала аварійна бригада, яка перекрила воду і локалізувала витік. Без води залишилися 2 житлові будинки,
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Зазначається, що на місці працюють фахівці Київавтодору, щоб ліквідувати підтоплення та забруднення проїжджої частини й дати можливість аварійній бригаді Київводоканалу розпочати ремонт водопроводу. Враховуючи аварійну ситуацію та складні погодні умови дорожники здійснюють додаткову обробку вулиці, щоб забезпечити безпечний рух транспорту.
Роботи виконуватимуть на зеленій зоні, без обмеження руху транспорту.Наголошуємо, що стався витік саме холодної води.
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