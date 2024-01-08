В Киеве ликвидируют повреждение водопровода на Борщаговке

Ночью 7 января в Киеве на Борщаговке произошла авария на водопроводе. Вода частично затопила проезжую часть на бульваре Жюля Верна. Об этом сообщили в КГГА, пишет УНН.

Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна. Заявка о повреждении поступила в диспетчерскую Киевводоканала 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на месте работают специалисты Киевавтодора, чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала начать ремонт водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.

Работы будут выполнять на зеленой зоне, без ограничения движения транспорта. подчеркиваем, что произошла утечка именно холодной воды.

Просим медиа и блогеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городскую власть и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, - отметили в КГГА.

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