Из-за срыва сроков работ: "Киевский метрополитен" разорвал соглашение о строительстве ветки метро на Виноградарь

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" признало срыв сроков строительства продолжения Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь - соглашение с компанией "Киевметрострой" отменено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на систему Prozorro.

В соответствии со ст. 615 Гражданского кодекса Украины в случае нарушения обязательства одной стороной вторая сторона имеет право частично или в полном объеме отказаться от обязательства, если это установлено договором или законом. Вследствие одностороннего отказа от обязательства частично или в полном объеме соответственно изменяются условия обязательства или оно прекращается. Условиями п. 4.2.6. Договора определено право Заказчика отказаться от настоящего Договора и требовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не начал работы или выполняет их настолько медленно, что окончание их в срок, определенный настоящим Договором, становится невозможным - говорится в обосновании.

Указывается, что учитывая изложенное и руководствуясь ст. 615 Гражданского кодекса Украины, п. 4.2.6 Договора и Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 09.11.2023 по делу № 910/13227/22, - КП "Киевский метрополитен" отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору № 744-ДБМ-18 от 20.11.2018 о чем уведомлен Подрядчик.

Дополнение

Важно также отметить, что Киевский метрополитен и "Киеметрострой" заключили договор 20 ноября 2018 года, который длится до 24 января 2024 года. За этот период времени заказчик перечислил подрядчику 4 млрд грн (с НДС).

Согласно договору, закончить работы должны были 26 ноября 2021 года, но сроки сдачи выполнения работ на объекте переносили. Летом позапрошлого года "Киевметрострой" подал иск к "Киевскому метрополитену" о внесении изменений в договор о строительстве метро - ввод объекта до 12 мая 2023 года, при сроке действия договора до 16 июня 2023 года. В 2023 году звучали обещания о завершении работ до конца 2024 года.

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Напомним,

Ранее киевские власти планировали начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая".

Сообщалось, что один тоннель между станциями уже построен, при этом в метрополитене обещали, что вскоре строители начинают строительство второго.

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