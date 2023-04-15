Метро на Виноградар: Кличко розповів, коли хочуть відкрити
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Роботи з будівництва метро на Виноградар, які зупинили з початком повномасштабної війни, уже продовжені. Про це Віталій Кличко розповів у ефірі телеканалу «Київ», пише УНН.
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«Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, з об’єктивної ситуації, коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств, які були залучені до робіт виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ», – пояснив Кличко.
Однак, як розповів мер, у цьому році будівництво гілки на Виноградар було знову відновлено.
«Від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити», – сказав мер Києва.
Додамо
У столиці у метро на Виноградар уже збудовано один тунель між станціями, будівельники розпочинають будівництво другого, повідомляли у метрополітені.