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Метро на Виноградарь: Кличко рассказал, когда хотят открыть

Метро на Виноградарь: Кличко рассказал, когда хотят открыть

Киев • УНН

 • 1594362 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Работы по строительству метро на Виноградарь, которые остановили с началом полномасштабной войны, уже продолжены. Об этом Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала «Киев», пишет УНН.

Цитата

«Хочу извиниться перед киевлянами, планировалось это сделать еще в прошлом году, но с начала военных действий мы остановили строительство и оно было закрыто, во-первых, по объективной ситуации, когда из города выехала большая часть наших жителей. Большая часть работников и предприятий, которые были привлечены к работам, выехало за границу, треть ушла в ряды ВСУ», – объяснил Кличко.

Однако, как рассказал мэр, в этом году строительство ветки на Виноградарь было снова возобновлено.

«От вопроса строительства метро мы не отказываемся. Строительство набирает обороты для того, чтобы на следующий год метро на Виноградарь открыть», – сказал мэр Киева.

Добавим

В столице в метро на Виноградарь уже построен один тоннель между станциями, строители начинают строительство второго, сообщали в метрополитене.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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