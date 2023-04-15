Метро на Виноградарь: Кличко рассказал, когда хотят открыть

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«Хочу извиниться перед киевлянами, планировалось это сделать еще в прошлом году, но с начала военных действий мы остановили строительство и оно было закрыто, во-первых, по объективной ситуации, когда из города выехала большая часть наших жителей. Большая часть работников и предприятий, которые были привлечены к работам, выехало за границу, треть ушла в ряды ВСУ», – объяснил Кличко.

Однако, как рассказал мэр, в этом году строительство ветки на Виноградарь было снова возобновлено.

«От вопроса строительства метро мы не отказываемся. Строительство набирает обороты для того, чтобы на следующий год метро на Виноградарь открыть», – сказал мэр Киева.

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В столице в метро на Виноградарь уже построен один тоннель между станциями, строители начинают строительство второго, сообщали в метрополитене.