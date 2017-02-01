Цього року планують розпочати будівництво метро на Виноградар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наприкінці року київська влада планує розпочати будівництво метро на Виноградар і протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену — “Проспект Правди” і “Мостицька”. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
“Багато людей мешкають на Виноградарі і мікрорайон продовжує розвиватися і потребує зручного сполучення з іншими районами міста. Метро — один з найбільш зручних і швидких видів громадського транспорту. І столичний метрополітен повинен далі розвиватись, повинні будуватись нові станції. За розрахунками, близько 60 тис. мешканців Виноградарю користуватимуться метрополітеном”, — зазначив В.Кличко.
Мер зауважив, що наразі здійснюється розробка проекту будівництва і необхідні експертизи, і вже у грудні планується розпочати будівництво метро на Виноградар.
“За попередніми розрахунками, станції „Мостицька“ і „Проспект правди“ ми можемо відкрити протягом трьох років. Ці дві станції будуть продовженням цього тунелю до Вітряних гір”, — сказав Київський міський голова.
Відповідаючи на запитання щодо вартості, мер відзначив, що будівництво двох станцій метрополітену орієнтовно коштуватиме 5 млрд грн.
Мер Києва також зазначив, що Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавлений у тому, аби долучитися до фінансування будівництва метро.
Говорячи про перспективи будівництва метро на Троєщину, Київський міський голова відзначив, що це можливо тільки після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.