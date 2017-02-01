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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В этом году планируют начать строительство метро на Виноградарь

В этом году планируют начать строительство метро на Виноградарь

Киев • УНН

 • 13096 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В конце года киевские власти планируют начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая". Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.

"Многие люди живут на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро - один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен дальше развиваться, должны строиться новые станции. По расчетам, около 60 тыс. жителей Виноградаря будут пользоваться метрополитеном", - отметил В.Кличко.

Мэр отметил, что в настоящее время осуществляется разработка проекта строительства и проводятся необходимые экспертизы, и уже в декабре планируется начать строительство метро на Виноградарь.

"По предварительным расчетам, станции "Мостицкая" и "Проспект правды" мы можем открыть в течение трех лет. Эти две станции будут продолжением этого тоннеля до Ветряных гор", - сказал Киевский городской голова.

Отвечая на вопрос о стоимости, мэр отметил, что строительство двух станций метрополитена ориентировочно будет стоить 5 млрд грн.

Мэр Киева также отметил, что Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в том, чтобы присоединиться к финансированию строительства метро.

Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Киевский городской голова отметил, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.

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