В этом году планируют начать строительство метро на Виноградарь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В конце года киевские власти планируют начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая". Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
"Многие люди живут на Виноградаре и микрорайон продолжает развиваться и требует удобного сообщения с другими районами города. Метро - один из самых удобных и быстрых видов общественного транспорта. И столичный метрополитен должен дальше развиваться, должны строиться новые станции. По расчетам, около 60 тыс. жителей Виноградаря будут пользоваться метрополитеном", - отметил В.Кличко.
Мэр отметил, что в настоящее время осуществляется разработка проекта строительства и проводятся необходимые экспертизы, и уже в декабре планируется начать строительство метро на Виноградарь.
"По предварительным расчетам, станции "Мостицкая" и "Проспект правды" мы можем открыть в течение трех лет. Эти две станции будут продолжением этого тоннеля до Ветряных гор", - сказал Киевский городской голова.
Отвечая на вопрос о стоимости, мэр отметил, что строительство двух станций метрополитена ориентировочно будет стоить 5 млрд грн.
Мэр Киева также отметил, что Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в том, чтобы присоединиться к финансированию строительства метро.
Говоря о перспективах строительства метро на Троещину, Киевский городской голова отметил, что это возможно только после достройки Подольско-Воскресенского моста.