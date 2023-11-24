"Скоро": Кличко записал видео на Подольско-Воскресенском мосту

Городской голова Киева Виталий Кличко обнародовал видео с Подольско-Воскресенького моста и намекнул на его открытие, передает УНН.

"Скоро", - отметил мэр Киева.

Отметим, что Кличко проехался по Подольско-Воскресенькому мосту на внедорожнике и записал интригующее видео.

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Ранее основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль сообщил СМИ, что компания планирует 25 ноября завершить все работы, которые должны были провести в рамках первой очереди строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

"Барьерное ограждение мы закончим устанавливать 24 ноября, а 25 - шумозащитные экраны. То есть, планируем 25 ноября завершить все работы на Подольско-Воскресенском мосту и объект может быть открыт. Но такое решение принимает исключительно заказчик строительства - КГГА", - цитирует Шкиля "1+1".