"Скоро": Кличко записал видео на Подольско-Воскресенском мосту
Киев • УНН
Мэр Киева обнародовал видео с Подольско-Воскресенького моста и намекнул на его открытие
Городской голова Киева Виталий Кличко обнародовал видео с Подольско-Воскресенького моста и намекнул на его открытие, передает УНН.
"Скоро", - отметил мэр Киева.
Отметим, что Кличко проехался по Подольско-Воскресенькому мосту на внедорожнике и записал интригующее видео.
Добавим
Ранее основатель группы компаний "Автострада" Максим Шкиль сообщил СМИ, что компания планирует 25 ноября завершить все работы, которые должны были провести в рамках первой очереди строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.
"Барьерное ограждение мы закончим устанавливать 24 ноября, а 25 - шумозащитные экраны. То есть, планируем 25 ноября завершить все работы на Подольско-Воскресенском мосту и объект может быть открыт. Но такое решение принимает исключительно заказчик строительства - КГГА", - цитирует Шкиля "1+1".
"Скоро": Кличко записал видео на Подольско-Воскресенском мосту
Мэр Киева обнародовал видео с Подольско-Воскресенького моста и намекнул на его открытие.
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