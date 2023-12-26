В столице под Дегтяревским путепроводом из-за неисправности "застрял" грузовик: движение затруднено
Неисправность грузовика под Дегтяревским путепроводом в Киеве нарушает движение транспорта в направлении станции метро "Дорогожичи".
В россии объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Олещука
россияне объявили в розыск командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука за более 100 якобы "террористических актов" против РФ.
Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то в декабре - Залужный
Мобилизация в Украине будет поэтапной, а не одномоментной, говорит Валерий Залужный.
Мы рады любому способу - Залужный о возможности выдачи электронных повесток
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины приветствует любой эффективный метод призыва на военную службу, в том числе электронные сообщения, если это возможно реализовать.
Оккупационному псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" сообщили о подозрении
Псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине сообщили о подозрении в коллаборационизме за содействие российской оккупационной власти.
"Традиции щедрого вечера Украины" пополнили список нематериального культурного наследия страны
Украина внесла "Традиции Щедрого вечера" в Национальный перечень нематериального культурного наследия, подчеркивая значение традиции в формировании национальной идентичности.
Марьинки больше нет: Залужный заявил, что Силы обороны отошли на окраины
По словам Главнокомандующего ВСУ, Марьинка держалась почти два года. Наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта.
На Днепропетровщине силы ПВО сбили две российские ракеты
Украинские войска сбили две российские ракеты Х-59 в Днепропетровской области.
Россияне обстреляли центр Херсона: ранен 56-летний мужчина
Российские войска обстреляли центральный район Херсона, ранив 56-летнего мужчину.
На трассе Николаев-Одесса столкнулись две фуры и легковушка: организовано реверсивное движение
ДТП на трассе М-14 Одесса-Мелитополь с участием грузовиков и легкового автомобиля, что привело к перебоям в движении; введено реверсное движение.