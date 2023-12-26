В столице под Дегтяревским путепроводом из-за неисправности "застрял" грузовик: движение затруднено

В Киеве под Дегтяревским путепроводом из-за неисправности остановился грузовик - движение в направлении метро "Дорогожичи" затруднено, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

По данным правоохранителей, на улице Елены Телиги, под Дегтяревским путепроводом, из-за технической неисправности грузовик не может двигаться самостоятельно и остановился. В результате чего усложнилось движение в направлении метро "Дорогожичи".

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