ДТП в Киеве на Бориспольской трассе: осложнение движения на въезде в столицу

В Киеве вероятны пробки на въезде в город со стороны Бориспольского шоссе со стороны Бориспольского шоссе. Там произошло ДТП. Об этом участников дорожного движения предупредила Патрульная полиция Киева, передает УНН.

В связи с ДТП на Бориспольском шоссе, движение транспорта затруднено в направлении города Киева. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки! - предупредили полицейские.

Детали

Судя по опубликованному фото дорожно-транспортное происшествие произошло с участием фуры, которая сошла с трассы и въехала в отбойник.

На фото также видно, что пострадал человек.