В Святошинском районе Киева второй раз за неделю произошла авария на водопроводе

В Киеве ликвидировали последствия аварии на водопроводе в Святошинском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Аварийную ситуацию на бульваре Жюля Верна ликвидировали, водоснабжение восстановлено -говорится в сообщении КГГА.

Как отмечается, специалисты заменили участок трубопровода диаметром 300 мм.

В КГГА указали, что все аварийно-восстановительные бригады города работают в усиленном режиме, учитывая температурные колебания.

Ранее в КГГА сообщали, что "Киевводоканал" оперативно локализовал утечку воды на бульваре Жуля Верна в Святошинском районе.

Напомним

В ночь на 8 января в Киеве на Борщаговке произошла авария на водопроводе. Вода частично затопила проезжую часть на бульваре Жюля Верна.

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