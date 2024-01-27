В Києві в багатоповерхівці сталася пожежа: загинула жінка
Київ • УНН
Сьогодні вранці сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку в столиці. Рятувальники евакуювали 6 людей, але одна жінка, яку евакуювали з 3-го поверху, померла пізніше в кареті швидкої допомоги.
Сьогодні зранку горів багатоповерховий будинок в столиці. Рятувальники евакуювали 6 людей, але згодом одна з врятованих померла. Про це повідомила ДСНС, передає УНН.
Деталі
Сьогодні о 07:46 до столичної служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вулиці Андрія Малишка. На місці події, рятувальники встановили, що горить квартира на 3 поверсі 9-поверхового житлового будинку.
В ході гасіння, з 3 поверху, за допомогою автодрабини було евакуйовано жінку, та передано медикам. На жаль, в кареті швидкої допомоги жінка померла. Також з верхніх поверхів було евакуйовано 5 осіб.
О 08:44 пожежу ліквідували. Тепер правоохоронці встановлюватимуть причину та обставини виникнення пожежі.
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На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік25.01.24, 16:15 • 25941 перегляд