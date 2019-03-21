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Держдеп США назвав слова Луценка про "список недоторканних" вигадкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Державний департамент США назвав "відвертою вигадкою" заяву Генерального прокурора України про те, що посол США в Україні Марі Йованович вручила йому список осіб, яких не можна притягати до відповідальності. Про це представник Держдепартаменту повідомив у коментарі Hill.TV, передає УНН.

Держдеп США назвав слова Луценка про "список недоторканних" вигадкою

"Ми бачили повідомлення про звинувачення. Наразі Сполучені Штати не надають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі (ГПУ), але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року. Після демонстрації Генпрокуратурою відсутності політичної волі до проведення справжніх реформ, ми взяли на себе нашу відповідальність перед американським платником податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти", - повідомив представник Держдепу США.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович вручила йому список осіб, яких не можна притягати до відповідальності.

Також Луценко заявив, що він почав розслідування того, чи не навмисне правоохоронні органи України "злили" фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року в США про екс-очільника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, намагаючись вплинути на вибори на користь Хілларі Клінтон.

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