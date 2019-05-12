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ЗМІ: юрист Трампа інтригами домагався звільнення посла США в Україні Йованович

ЗМІ: юрист Трампа інтригами домагався звільнення посла США в Україні Йованович

Київ • УНН

 • 12553 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Аналітик американського центру "Атлантична рада" Андерс Аслунд виступив з різкою критикою дій Руді Джуліані стосовно України. Зокрема, за словами Аслунда, юрист президента США долучився до звільнення посла США до України Марі Йованович. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".

"Руді Джуліані через різні інтриги домагався звільнення в Україні зразкового посла Марі Йованович за два тижні, що просто обурює", - заявив Аслунд в коментарі українській службі "Голосу Америки".

Він також наголосив на тому, що Джуліані не обіймає державної посади в США, а є приватним юристом.

"Руді Джуліані є приватним юристом Дональда Трампа. У нього немає жодної офіційної посади, - говорить аналітик. - Руді Джуліані ніколи не зміг би пройти будь-яке схвалення в Конгресі через своїх міжнародних клієнтів, яких він відмовляється назвати", - стверджує він.

Серед клієнтів Джуліані Аслунд назвав мера Харкова Геннадія Кернеса. Аслунд також назвав абсурдними звинувачення проти колишнього віце-президента Джо Байдена, діяльність якого привернула увагу Джуліані.

"Єдиним моментом є те, що віце-президент Байден цілком у згоді із міжнародним консенсусом, домагався звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, який загалом сприймається як повністю корумпований, а під час перебування на посаді генеральний прокурор не проводив жодного серйозного розслідування чи переслідування", - заявив Аслунд, наголосивши, що теперішній генеральний прокурор Луценко пішов тим саме шляхом.

Нагадаємо, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані скасував свій візит в Україну для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це Джуліані заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Українські Національні Новини

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