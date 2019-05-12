СМИ: юрист Трампа интригами добивался освобождения посла США в Украине Йованович

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 56955 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 85102 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100198 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102249 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125530 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112296 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138227 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144732 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130189 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130237 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

Трамп объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине

7 марта, 18:17 • 34212 просмотра
В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

В оккупированном Крыму, под предлогом учений, активизированы массовые проверки

7 марта, 18:32 • 24538 просмотра
Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

Зеленский: активно работаем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках вооружения

7 марта, 18:48 • 31010 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 46764 просмотра
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

22:41 • 23233 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 101108 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 125534 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 150763 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 162744 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 221270 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 56967 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 45331 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 67789 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 95726 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 96018 просмотра
Актуальное
СМИ: юрист Трампа интригами добивался освобождения посла США в Украине Йованович

СМИ: юрист Трампа интригами добивался освобождения посла США в Украине Йованович

Киев  •  УНН

 • 12551 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Аналитик американского центра "Атлантический совет" Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий Руди Джулиани в отношении Украины. В частности, по словам Аслунда, юрист президента США причастен к увольнению посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

"Руди Джулиани через различные интриги добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, просто возмущает", - заявил Аслунд в комментарии Украинской службе "Голоса Америки".

Он также отметил, что Джулиани не занимает государственной должности в США, а является частным юристом.

"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности, - говорит аналитик. - Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - утверждает он.

Среди клиентов Джулиани Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса. Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генеральный прокурор не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - заявил Аслунд, отметив, что нынешний генеральный прокурор Луценко пошел тем же путем.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом Джулиани заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы