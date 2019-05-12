СМИ: юрист Трампа интригами добивался освобождения посла США в Украине Йованович
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Аналитик американского центра "Атлантический совет" Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий Руди Джулиани в отношении Украины. В частности, по словам Аслунда, юрист президента США причастен к увольнению посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
"Руди Джулиани через различные интриги добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, просто возмущает", - заявил Аслунд в комментарии Украинской службе "Голоса Америки".
Он также отметил, что Джулиани не занимает государственной должности в США, а является частным юристом.
"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности, - говорит аналитик. - Руди Джулиани никогда не смог бы пройти любое одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - утверждает он.
Среди клиентов Джулиани Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса. Аслунд также назвал абсурдными обвинения против бывшего вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.
"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генеральный прокурор не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - заявил Аслунд, отметив, что нынешний генеральный прокурор Луценко пошел тем же путем.
Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свой визит в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом Джулиани заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.