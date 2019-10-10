WP: Йованович дасть свідчення в Конгресі, незважаючи на заборону Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Колишній посол США в Україні Марі Йованович, як очікується, 11 жовтня все-таки дасть свідчення в Палаті представників Конгресу, незважаючи на відмову Білого дому співпрацювати з демократами в розслідуванні справи про імпічмент президенту Дональда Трампа. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на помічника одного з конгресменів, передає УНН.
“Йованович та її адвокат вже “на борту”, — відзначило джерело видання. Спроби зв’язатися з експослом в середу не увінчалися успіхом. Разом з тим, залишається відкритим питання, чи заборонить Держдепартамент Йованович давати показання, як це сталося з послом США при ЄС Гордоном Сондландом. Поки перед законодавцями по темі телефонної розмови Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським виступив тільки ексспецпредставник по Україні Курт Волкер.
“Конгресмени хочуть поставити Йованович питання про її взаємодії з адвокатом (Трампа) Рудольфом Джуліані, самим Трампом і іншими особами, що мають відношення до розслідування”, — зазначає видання. Посол була відкликана з Києва в травні, на два місяці раніше запланованого терміну.
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Нагадаємо, 7 жовтня видання Reuters повідомило, що Йованович погодилася свідчити в Конгресі США в рамках оголошення імпічмента Трампу.