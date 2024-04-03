WP: США за две недели до теракта предупредили Россию о возможной атаке на "Крокус Сити Холл"

США передали России информацию о том, что концертный зал "Крокус Сити Холл" может стать потенциальной целью террористов. Это произошло за две недели до нападения, которое произошло 22 марта. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди американских чиновников, передает УНН.

Детали

Высокая степень конкретности, изложенная в предупреждении, подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что Исламское государство готовило атаку, которая угрожала большому количеству мирных жителей, и это прямо противоречит утверждениям Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение.

Определение США концертного зала "Крокус" как потенциальной мишени - факт, о котором ранее не сообщалось.

По словам собеседников газеты, Вашингтон передал Москве данные за день до публикации американским посольством в России публичного сообщения о возможной угрозе теракта в российской столице - оно появилось 7 марта.

Один из источников газеты сказал, что США также предупредили о возможной атаке на синагогу в Москве.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон после теракта в "Крокусе" подтвердил, что Вашингтон поделился информацией с Москвой о возможных атаках.

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