путин пригрозил терактами  и пообещал "добраться" до заказчиков инцидента в "Крокусе"

российский диктатор владимир путин заявил, что организаторы терактов в рф должны понимать, что терроризм является обоюдным оружием, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния", - обратился путин к участникам расширенного заседания коллегии МВД.

Он заявил, что якобы рф безусловно доберется до заказчиков.

"Те, кто применяют это оружие, - а это оружие, которое применяется против россии, это очевидно уже сегодня, - должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие", - заявил диктатор.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что после нападения на "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.

Руководитель ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что россия заранее знала о подготовке террористической операции на ее территории.

В Facebook наблюдается активная волна деятельности российских ботов, которые пытаются связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной.