российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"

В Facebook наблюдается активная волна деятельности российских ботов, которые пытаются связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

После попыток обвинения украинских патриотов в совершении теракта, боты перешли к распространению панических настроений.

Имитируя граждан Украины, эти боты оставляют под разными публикациями одинаковые комментарии, в которых обвиняют "ненормальных украинских патриотов" в совершении теракта и обещают месть от рф.

Эти информационные операции направлены на перекладывание ответственности за теракт на Украину и оправдание ракетных ударов по гражданской инфраструктуре страны.

Напомним

Ответственность за теракт, который произошел 22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" под москвой, взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"