Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"

В следственном комитете рф заявили о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе", а также о том, нападавшие якобы получали деньги из Украины, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

По данным ск рф, задержанный, чье имя не раскрывается, якобы участвовал в схеме финансирования террористов.

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Кроме того, по утверждению ск рф, следствию якобы удалось получить "подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались для подготовки преступления".

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"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами", - добавили в ск рф.

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При этом никаких доказательств относительно "украинского следа" в теракте - в ск рф не привели.

Добавим

фсб рф 23 марта сообщила о задержании 11 человек в рамках расследования уголовного дела о теракте. Четверо из них, по данным следствия,- непосредственные исполнители преступления, еще троих обвиняют в предоставлении террористам помощи с квартирой и машиной. Об остальных никакой информации до сих пор не сообщалось.