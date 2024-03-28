Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
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Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"
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Интернет-магазин по продаже огнестрельного оружия: полиция Житомирщины разоблачила студента
Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая
россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist
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Теракт в подмосковном "Крокусе": в ск рф сделали еще одно заявление об "украинском следе"
российское следствие утверждает, что задержало еще одного подозреваемого в причастности к теракту в "Крокус Сити", утверждая, что нападавшие якобы получили деньги и криптовалюту из Украины для финансирования преступления, хотя США отрицают причастность Украины и не предоставили никаких доказательств.
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным потерям на таможне - Марченко
Блокирование границы польскими протестующими привело к значительным убыткам на украинской таможне, которые, по словам министра финансов Сергея Марченко, только в ноябре составили 9 миллиардов гривен.
В 2022 году домохозяйства ежедневно выбрасывали более 1 миллиарда порций пищи - отчет ООН
В 2022 году домохозяйства выбрасывали более 1 миллиарда блюд в день, тогда как 783 миллиона человек голодали, а треть человечества сталкивалась с проблемой продовольственной безопасности. Об этом сообщается в отчете ООН об индексе пищевых отходов за 2024 год.
На заседании Совета Украина-НАТО союзники подтвердили свою готовность усилить оборону Украины
На заседании Совета Украина - НАТО члены Альянса подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению обороны Украины от эскалации воздушных ударов со стороны россии.
Фейковый сайт приглашает французов "присоединиться к Украине": министерство ВС Франции предостерегло
Министерство ВС Франции предупреждает о фейковом сайте "Присоединяйся к Украине", целью которого является проведение дезинформационной кампании, направленной на граждан Франции.
В оккупированном Крыму российские военные сбили собственный самолет - соцсети
российские военные, вероятно, сбили собственный самолет, взлетавший с аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму, при этом пилот, как сообщается, благополучно катапультировался.
Высокая вероятность ударов "Цирконом": россияне в Крыму развернули пусковые установки "Бастион" - СМИ
Во временно оккупированном Крыму россияне, вероятно, разместили пусковые установки "Бастион": 2 на мысе Тарханкут и 1 на мысе Фиолент, что повышает высокую вероятность использования ракет "Оникс" или "Циркон" в течение следующих 12 часов.
Интернет-магазин по продаже огнестрельного оружия: полиция Житомирщины разоблачила студента
18-летний парень из Харьковской области переделывал и незаконно продавал огнестрельное оружие по всей Украине.
Враг покрыл управляемыми авиаснарядами Николаевку в Донецкой области: есть погибшая
Одна женщина погибла и более 11 многоэтажек были повреждены в результате обстрела Николаевки Донецкой области четырьмя управляемыми ракетами со стороны российской армии.
россия может начать новую крупную наступательную операцию - The Economist
россия может начать масштабное наступление, подобное прошлогоднему, а способность Украины защитить себя сейчас выглядит менее уверенной, чем раньше, пишет The Economist.