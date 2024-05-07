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Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla
Британский стартап Wayve привлек более 1 миллиарда долларов во главе с SoftBank на разработку самообучающейся технологии автономного вождения, что стало крупнейшим финансированием ИИ в Великобритании на сегодняшний день.
Киберспециалисты ГУР вывели из строя онлайн-сервисы рф компании 1С - источники
Украинские спецслужбы путем кибератаки вывели из строя российские онлайн-сервисы компании "1С", специализирующейся на программном обеспечении для бизнес-баз данных.
Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный
Национальный банк Украины ожидает, что валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 миллиардов долларов, но считает ее продуктивной инвестицией для содействия потокам капитала и экономическому восстановлению.
Войска рф ударили по Днепропетровщине дроном: среди пострадавших ребенок
Вечером 7 мая россияне в очередной раз за сутки ударили по Днепропетровщине дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал 56-летний мужчина, также известно о травмированной 6-летней девочке.
Apple представила новые версии iPad Air и iPad Pro: в чем их особенность и какая цена
Apple представила новые планшеты iPad Air с чипом M2 размером 11 и 13 дюймов по цене 599 долларов, а также iPad Pro с чипом M4 и OLED-дисплеем Ultra Retina XDR размером 11 и 13 дюймов по цене 999 долларов.
Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения
НБУ ожидает, что бизнес будет ответственно использовать возможности валютной либерализации, возвращая экспортную выручку в Украину, а не сохраняя ее за рубежом.
Пулитцеровская премия отметила ProPublica за общественную службу и репортажи из Верховного суда
ProPublica получила Пулитцеровскую премию за заслуги перед обществом за свои расследования, изобличающие щедрые подарки и бесплатные поездки, дарованные миллиардерами годами судьям Верховного суда. Пулитцеровская премия также чествует работу в журналистике в 15 разных категориях. В этом году есть специальная награда для журналистов, освещающих войну Израиля и ХАМАС.
За сутки на фронте 64 боевых столкновения, на нескольких направлениях россияне атаковали при поддержке авиации - Генштаб
7 мая российско-оккупационные войска провели 64 боевых столкновения, осуществив 1 пуск ракеты, 40 авиаударов и 72 ракетных обстрела, что привело к жертвам среди гражданского населения и разрушениям инфраструктуры, тогда как украинские войска отбили многочисленные атаки на многих направлениях.
Евлаш о "затишье": враг накапливает и собирает ракеты
Несмотря на временное затишье, россия планирует дальнейшие операции, накапливает и собирает ракеты для потенциальных массированных обстрелов Украины, поэтому Воздушные силы Украины должны сохранять бдительность и быть готовыми к отражению воздушных атак.
Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский
Президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который подтвердил участие Финляндии в предстоящем Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.