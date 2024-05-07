Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla

Британский стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) Wayve привлек более миллиарда долларов на разработку системы автономного вождения. Привлечение средств руководит группа SoftBank, - в области искусственного интеллекта, в Великобритании, это крупнейшие инвестиции на сегодняшний день. Об этом пишет Tech Crunch, передает УНН.

Детали

Британский стартап Wayvе получил сумму 1,05 миллиарда долларов на разработку самообучающейся системы автономного вождения. Средства привлечены под руководством SoftBank Group. Это крупнейшее привлечение средств в области искусственного интеллекта в Великобритании и входит в топ-20 крупнейших привлечений средств в мире на сегодняшний день.

Контекст

Wayve работает над воплощением технологии искусственного интеллекта, которая должна совершить революцию в автономном вождении. Идея заключается в том, чтобы ИИ учился на человеческом поведении и адаптировался в соответствии с ним. Это может сделать вождение в неизвестных или новых районах более эффективным и экономически выгодным, устраняя потребность в дорогих картах и лазерных датчиках.

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Wayve также имеет большие планы по робототехнике.

Сооснователь и генеральный директор Wayve Алекс Кендалл рассказал TechCrunch:

"Совсем скоро вы сможете купить новую машину, и в ней будет ИИ от Wayve... Я думаю, что мы хотим выйти далеко за пределы того, что есть сегодня в сфере искусственного интеллекта - речевых моделей и чат-ботов. Мы хотим действительно сделать возможным будущее, в котором мы сможем полагаться на интеллектуальные машины, которым мы сможем делегировать задачи, и, конечно, они смогут улучшить нашу жизнь".

Премьер-министр Риши Сунак (Rishi Sunak) подчеркнул важность этого сбора средств для Великобритании в более широком смысле. Премьер Британии выступил с заявлением о поддержке: "От первой электрической лампочки или Всемирной паутины до искусственного интеллекта и автономных автомобилей - Великобритания гордится тем, что была в авангарде одних из величайших технологических достижений в истории".

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