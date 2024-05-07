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Wayve залучає понад 1 мільярд доларів, щоб запропонувати свою технологію автономного водіння, подібну до Tesla

Wayve залучає понад 1 мільярд доларів, щоб запропонувати свою технологію автономного водіння, подібну до Tesla

Київ • УНН

 • 94127 перегляди

Британський стартап Wayve залучив понад 1 мільярд доларів на чолі з SoftBank на розробку самонавчальної технології автономного водіння, що стало найбільшим фінансуванням ШІ у Великій Британії на сьогоднішній день.

Британський стартап у галузі штучного інтелекту (ШІ) Wayve залучив понад мільярд доларів на розробку системи автономного водіння. Залучення коштів керує група SoftBank, - у галузі штучного інтелекту, у Великій Британії, це найбільші інвестиції на сьогоднішній день. Про це пише Tech Crunch, переда УНН.

Деталі

Британський стартап Wayvе отримав суму 1,05 мільярда доларів на розробку системи автономного водіння, що самонавчається. Кошти залучені під керівництвом SoftBank Group. Це найбільше залучення коштів у галузі штучного інтелекту у Великобританії і входить до топ-20 найбільших залучень коштів у світі на сьогоднішній день.

Контекст

Wayve працює над втіленням технології штучного інтелекту, яка має здійснити революцію в автономному водінні. Ідея полягає в тому, щоб ШІ вчився на людській поведінці та адаптувався відповідно до неї. Це може зробити водіння в невідомих або нових районах більш ефективним і економічно вигідним, усуваючи потребу в дорогих картах і лазерних датчиках.

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Wayve також має великі плани щодо робототехніки.

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Співзасновник і генеральний директор Wayve Алекс Кендалл розповів TechCrunch:

"Зовсім скоро ви зможете купити нову машину, і в ній буде ШІ від Wayve... Я думаю, що ми хочемо вийти далеко за межі того, що є сьогодні у сфері штучного інтелекту - мовних моделей і чат-ботів. Ми хочемо дійсно уможливити майбутнє, в якому ми зможемо покладатися на інтелектуальні машини, яким ми зможемо делегувати завдання, і, звичайно, вони зможуть покращити наше життя".

Прем'єр-міністр Ріші Сунак (Rishi Sunak) підкреслив важливість цього збору коштів для Великобританії в більш широкому сенсі. Прем’єр Британії виступив із заявою про підтримку: "Від першої електричної лампочки або Всесвітньої павутини до штучного інтелекту і автономних автомобілів – Велика Британія пишається тим, що була в авангарді одних з найбільших технологічних досягнень в історії".

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Ігор Тележніков

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