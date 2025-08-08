Взрывы в глубине: ГУР атаковало зенитную бригаду РФ под Краснодаром – не менее 12 погибших

$41.460.15
Эксклюзив
13:00 • 17276 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 16694 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 36867 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 46667 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 37627 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 32097 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 58451 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24423 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 62619 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 59582 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
13:00 • 17286 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 32382 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 58458 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации8 августа, 08:20 • 66479 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году8 августа, 06:06 • 62624 просмотра
Взрывы в глубине: ГУР атаковало зенитную бригаду РФ под Краснодаром – не менее 12 погибших

Киев • УНН

 • 88 просмотра

ГУР осуществило целенаправленную атаку на 90-ю зенитно-ракетную бригаду РФ в Краснодарском крае. В результате взрывов погибло не менее 12 военных и повреждена техника.

Взрывы в глубине: ГУР атаковало зенитную бригаду РФ под Краснодаром – не менее 12 погибших

В пгт Афипский Краснодарского края утром 8 августа прогремели мощные взрывы. По данным источников в ГУР МО Украины, это была целенаправленная атака на российскую зенитно-ракетную часть, воюющую против Украины на южном фронте. По меньшей мере 12 российских военных погибли, десятки – ранены.

Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Украинская военная разведка провела специальную операцию против 90-й зенитно-ракетной бригады воздушно-космических сил РФ, которая базируется в поселке Афипский Краснодарского края. Именно это подразделение, по данным ГУР, активно участвует в войне против Украины, прикрывая небо над Херсонщиной и Запорожьем.

По информации разведки, два взрыва прогремели вблизи контрольно-пропускного пункта части. В результате удара погибли по меньшей мере 12 российских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести, повреждена или уничтожена военная техника.

Реакция в России была мгновенной, но нервной. Район атак был перекрыт, в пгт Афипский ввели режим "антитеррористической операции".

На место прибыли многочисленные кареты скорой, полиция, ФСБ и другие силовые структуры. Местные паблики пестрели сообщениями о взрывах, однако вскоре началась волна "зачистки" информации в соцсетях.

В российском инфопространстве попытались скрыть реальный масштаб события, заявив, что якобы произошел взрыв газобаллонного оборудования в автомобиле.

Однако такая версия выглядит малоубедительно – на фоне фактического паралича воинской части после взрывов.

ГУР официально не подтверждает методы проведения атаки, но подчеркивает: удар произошел по легитимной военной цели, непосредственно задействованной в агрессии против Украины.

Это уже не первый случай, когда украинская разведка успешно действует в глубоком тылу РФ, выводя из строя важную инфраструктуру врага. Операция в Афипском – очередной сигнал, что война давно вышла за пределы линии фронта.

Напомним

Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 77, наиболее активно враг действует на Покровском и Лиманском направлениях. Украинские воины отбивают атаки, сдерживая натиск противника на разных участках.

Степан Гафтко

ВойнаНовости Мира
Главное управление разведки Украины
Украина