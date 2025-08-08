Взрывы в глубине: ГУР атаковало зенитную бригаду РФ под Краснодаром – не менее 12 погибших

В пгт Афипский Краснодарского края утром 8 августа прогремели мощные взрывы. По данным источников в ГУР МО Украины, это была целенаправленная атака на российскую зенитно-ракетную часть, воюющую против Украины на южном фронте. По меньшей мере 12 российских военных погибли, десятки – ранены.

Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Украинская военная разведка провела специальную операцию против 90-й зенитно-ракетной бригады воздушно-космических сил РФ, которая базируется в поселке Афипский Краснодарского края. Именно это подразделение, по данным ГУР, активно участвует в войне против Украины, прикрывая небо над Херсонщиной и Запорожьем.

По информации разведки, два взрыва прогремели вблизи контрольно-пропускного пункта части. В результате удара погибли по меньшей мере 12 российских военнослужащих, еще несколько десятков получили ранения различной степени тяжести, повреждена или уничтожена военная техника.

Реакция в России была мгновенной, но нервной. Район атак был перекрыт, в пгт Афипский ввели режим "антитеррористической операции".

На место прибыли многочисленные кареты скорой, полиция, ФСБ и другие силовые структуры. Местные паблики пестрели сообщениями о взрывах, однако вскоре началась волна "зачистки" информации в соцсетях.

В российском инфопространстве попытались скрыть реальный масштаб события, заявив, что якобы произошел взрыв газобаллонного оборудования в автомобиле.

Однако такая версия выглядит малоубедительно – на фоне фактического паралича воинской части после взрывов.

ГУР официально не подтверждает методы проведения атаки, но подчеркивает: удар произошел по легитимной военной цели, непосредственно задействованной в агрессии против Украины.

Это уже не первый случай, когда украинская разведка успешно действует в глубоком тылу РФ, выводя из строя важную инфраструктуру врага. Операция в Афипском – очередной сигнал, что война давно вышла за пределы линии фронта.

Напомним

Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 77, наиболее активно враг действует на Покровском и Лиманском направлениях. Украинские воины отбивают атаки, сдерживая натиск противника на разных участках.