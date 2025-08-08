Вибухи на глибині: ГУР атакувало зенітну бригаду рф під Краснодаром - щонайменше 12 загиблих

У смт афіпський краснодарського краю вранці 8 серпня прогриміли потужні вибухи. За даними джерел у ГУР МО України, це була цілеспрямована атака на російську зенітно-ракетну частину, що воює проти України на південному фронті. Щонайменше 12 російських військових загинули, десятки – поранені.

Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Українська військова розвідка провела спеціальну операцію проти 90-ї зенітно-ракетної бригади повітряно-космічних сил РФ, яка базується в селищі Афіпський Краснодарського краю. Саме цей підрозділ, за даними ГУР, бере активну участь у війні проти України, прикриваючи небо над Херсонщиною та Запоріжжям.

За інформацією розвідки, два вибухи пролунали поблизу контрольно-пропускного пункту частини. Внаслідок удару загинули щонайменше 12 російських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості, пошкоджено або знищено військову техніку.

Реакція в росії була миттєвою, але нервовою. Район атак було перекрито, в смт Афіпський запровадили режим "антитерористичної операції".

На місце прибули численні карети швидкої, поліція, ФСБ та інші силові структури. Місцеві пабліки рясніли повідомленнями про вибухи, однак незабаром почалася хвиля "зачистки" інформації в соцмережах.

У російському інфопросторі спробували приховати реальний масштаб події, заявивши, що начебто стався вибух газобалонного обладнання в автомобілі.

Проте така версія виглядає малопереконливо – на тлі фактичного паралічу військової частини після вибухів.

ГУР офіційно не підтверджує методи проведення атаки, але наголошує: удар стався по легітимній військовій цілі, безпосередньо задіяній у агресії проти України.

Це вже не перший випадок, коли українська розвідка успішно діє в глибокому тилу рф, виводячи з ладу важливу інфраструктуру ворога. Операція в Афіпському – черговий сигнал, що війна давно вийшла за межі лінії фронту.

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 77, найактивніше ворог діє на Покровському та Лиманському напрямках. Українські воїни відбивають атаки, стримуючи натиск противника на різних ділянках.