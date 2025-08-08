Вибухи на глибині: ГУР атакувало зенітну бригаду рф під Краснодаром - щонайменше 12 загиблих

$41.460.15
48.280.01
ukenru
14:38 • 4650 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 22061 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 19715 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 42298 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 49368 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 39456 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 33163 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 61277 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 24669 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 63039 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.6м/с
36%
754мм
Популярнi новини
Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня8 серпня, 05:30 • 17816 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 46568 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України8 серпня, 07:29 • 49635 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 69840 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 37889 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 4652 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 4950 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 22062 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 38009 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 61277 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сі Цзіньпін
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рим
Крим
Індія
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 38009 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 145611 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 161396 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 168247 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 157827 перегляди
Актуальне
С-400
MIM-104 Patriot
Ґардіан
Forbes
Мі-8

Вибухи на глибині: ГУР атакувало зенітну бригаду рф під Краснодаром - щонайменше 12 загиблих

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

ГУР здійснило цілеспрямовану атаку на 90-ту зенітно-ракетну бригаду рф у краснодарському краї. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 12 військових та пошкоджено техніку.

Вибухи на глибині: ГУР атакувало зенітну бригаду рф під Краснодаром - щонайменше 12 загиблих

У смт афіпський краснодарського краю вранці 8 серпня прогриміли потужні вибухи. За даними джерел у ГУР МО України, це була цілеспрямована атака на російську зенітно-ракетну частину, що воює проти України на південному фронті. Щонайменше 12 російських військових загинули, десятки – поранені.

Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.

Деталі

Українська військова розвідка провела спеціальну операцію проти 90-ї зенітно-ракетної бригади повітряно-космічних сил РФ, яка базується в селищі Афіпський Краснодарського краю. Саме цей підрозділ, за даними ГУР, бере активну участь у війні проти України, прикриваючи небо над Херсонщиною та Запоріжжям.

За інформацією розвідки, два вибухи пролунали поблизу контрольно-пропускного пункту частини. Внаслідок удару загинули щонайменше 12 російських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості, пошкоджено або знищено військову техніку.

Реакція в росії була миттєвою, але нервовою. Район атак було перекрито, в смт Афіпський запровадили режим "антитерористичної операції".

На місце прибули численні карети швидкої, поліція, ФСБ та інші силові структури. Місцеві пабліки рясніли повідомленнями про вибухи, однак незабаром почалася хвиля "зачистки" інформації в соцмережах.

У російському інфопросторі спробували приховати реальний масштаб події, заявивши, що начебто стався вибух газобалонного обладнання в автомобілі.

Проте така версія виглядає малопереконливо – на тлі фактичного паралічу військової частини після вибухів.

ГУР офіційно не підтверджує методи проведення атаки, але наголошує: удар стався по легітимній військовій цілі, безпосередньо задіяній у агресії проти України.

Це вже не перший випадок, коли українська розвідка успішно діє в глибокому тилу рф, виводячи з ладу важливу інфраструктуру ворога. Операція в Афіпському – черговий сигнал, що війна давно вийшла за межі лінії фронту.

Нагадаємо

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 77, найактивніше ворог діє на Покровському та Лиманському напрямках. Українські воїни відбивають атаки, стримуючи натиск противника на різних ділянках.

Степан Гафтко

ВійнаНовини Світу
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Україна