Взрыв бензовоза на западе Ирана унес жизни десяти человек

Десять человек погибли в результате взрыва бензовоза, попавшего в аварию на шоссе в западной части Ирана, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам губернатора Санандаджа, которые приводят государственные СМИ Ирана, причиной аварии бензовоза, следовавшего по трассе Хамадан — Санандадж, стала техническая неисправность тормозной системы.

Губернатор также сообщил, что пожар был локализован, а в результате инцидента пострадали шесть человек.

На юге Ирана в результате аварии автобуса погиб по меньшей мере 21 человек