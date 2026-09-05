Взрыв бензовоза на западе Ирана унес жизни десяти человек
Киев • УНН
Бензовоз взорвался после аварии на трассе Хамадан — Санандадж из-за неисправности тормозов. Шесть человек пострадали.
Десять человек погибли в результате взрыва бензовоза, попавшего в аварию на шоссе в западной части Ирана, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам губернатора Санандаджа, которые приводят государственные СМИ Ирана, причиной аварии бензовоза, следовавшего по трассе Хамадан — Санандадж, стала техническая неисправность тормозной системы.
Губернатор также сообщил, что пожар был локализован, а в результате инцидента пострадали шесть человек.
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