Вибух бензовоза на заході Ірану забрав життя десятьох людей
Київ • УНН
Бензовоз вибухнув після аварії на трасі Хамадан-Санандадж через несправність гальм. Шестеро людей постраждали.
Десятеро людей загинули внаслідок вибуху бензовоза, який потрапив в аварію на шосе в західній частині Ірану, передає УНН із посиланням на Reuters.
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За словами губернатора Санандаджа, які наводять державні ЗМІ Ірану, причиною аварії бензовоза, який прямував трасою Хамадан — Санандадж, стала технічна несправність гальмівної системи.
Губернатор також повідомив, що пожежа була локалізована, а в результаті інциденту постраждали шестеро людей.
На півдні Ірану внаслідок аварії автобуса загинула щонайменше 21 людина20.07.25, 13:16 • 4811 переглядiв