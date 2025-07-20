На півдні Ірану внаслідок аварії автобуса загинула щонайменше 21 людина

В Ірані щонайменше 21 людина загинула внаслідок перекидання автобуса на півдні країни. Про це пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Голова служби екстреної допомоги провінції Фарс Масуд Абед заявив, що ще 34 особи отримали поранення в аварії на південь від Шираза, столиці провінції.

Абед сказав, що рятувальні операції тривають, і що додаткова інформація та остаточні цифри будуть оголошені після завершення операції та проведення детального розслідування.

Він зазначив, що інцидент стався о 11:05 ранку, і рятувальні сили негайно прибули на місце події. Причина інциденту розслідується.

Іран, де щорічно фіксується майже 17 тисяч жертв ДТП, є однією з країн з рекордною кількістю дорожньо-транспортних пригод. Кількість жертв пов'язана з порушенням правил дорожнього руху.

Доповнення

В Угорщині автобус з українською реєстрацією потрапив у ДТП між Кунсентмартоном та Тисафельдвар. Постраждали 19 осіб, серед яких 17 неповнолітніх громадян України, двоє з них отримали тяжкі травми.

У Німеччині на трасі А19 перекинувся туристичний автобус Flixbus, що прямував з Копенгагена до Відня. Внаслідок ДТП постраждали 23 особи, серед них четверо громадян України.