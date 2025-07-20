На юге Ирана в результате аварии автобуса погиб по меньшей мере 21 человек

В Иране по меньшей мере 21 человек погиб в результате опрокидывания автобуса на юге страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Глава службы экстренной помощи провинции Фарс Масуд Абед заявил, что еще 34 человека получили ранения в аварии к югу от Шираза, столицы провинции.

Абед сказал, что спасательные операции продолжаются, и что дополнительная информация и окончательные цифры будут объявлены после завершения операции и проведения детального расследования.

Он отметил, что инцидент произошел в 11:05 утра, и спасательные силы немедленно прибыли на место происшествия. Причина инцидента расследуется.

Иран, где ежегодно фиксируется почти 17 тысяч жертв ДТП, является одной из стран с рекордным количеством дорожно-транспортных происшествий. Количество жертв связано с нарушением правил дорожного движения.

Дополнение

В Венгрии автобус с украинской регистрацией попал в ДТП между Кунсентмартоном и Тисафельдвар. Пострадали 19 человек, среди которых 17 несовершеннолетних граждан Украины, двое из них получили тяжелые травмы.

В Германии на трассе А19 перевернулся туристический автобус Flixbus, следовавший из Копенгагена в Вену. В результате ДТП пострадали 23 человека, среди них четверо граждан Украины.