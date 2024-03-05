Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал, что благодаря новому взлому данных серверов минобороны россии украинская разведка получила немалые объемы информации, передает УНН.

Значительные объемы данных. Речь идет как о персональных данных руководства Министерства обороны государства-агрессора. Так и о разнообразной ценной информации в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные действия и подобные операции. - рассказал Юсов.

Хотя и речь не идет о полном уничтожении российской цифровой инфраструктуры, но, по словам специалиста ГУР Министерства обороны Украины, - это весомые достижения.

Более того, подобная операция позволит продолжить действия указанного характера в больших масштабах в будущем.

Немало данных, только обработка которых потребует дополнительных ресурсов. Это важная операция и важная база данных, которая позволит продолжить подобные действия в больших масштабах. - подчеркнул Юсов.

Напомним,

УНН сообщал, что в результате кибератаки специалисты Главного управления разведки Украины взломали серверы министерства обороны РФ и получили секретную служебную документацию врага.

Украинские хакеры атаковали сайтминистерства обороны россии.