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Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах

Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 16:45  •  5660 просмотра

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Украинская разведка получила ценную информацию, взломав базу данных Министерства обороны России, при этом представитель ведомства заявил, что будущие хакерские атаки могут быть еще более масштабными.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал, что благодаря новому взлому данных серверов минобороны россии украинская разведка получила немалые объемы информации, передает УНН.

Значительные объемы данных. Речь идет как о персональных данных руководства Министерства обороны государства-агрессора. Так и о разнообразной ценной информации в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные действия и подобные операции.

 - рассказал Юсов.

Хотя и речь не идет о полном уничтожении российской цифровой инфраструктуры, но, по словам специалиста ГУР Министерства обороны Украины, - это весомые достижения.

Более того, подобная операция позволит продолжить действия указанного характера в больших масштабах в будущем.

Немало данных, только обработка которых потребует дополнительных ресурсов. Это важная операция и важная база данных, которая позволит продолжить подобные действия в больших масштабах. 

 - подчеркнул Юсов.

Напомним,

УНН сообщал, что в результате кибератаки специалисты Главного управления разведки Украины взломали серверы министерства обороны РФ и получили секретную служебную документацию врага.

Украинские хакеры атаковали сайтминистерства обороны россии. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаТехнологии
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
Злам бази даних міноборони рф відкрив цінну інформацію: у майбутньому подібне можливе у ще більших масштабах
Hacking of the Russian Defense Ministry's database reveals valuable information: similar hacking is possible on an even larger scale in the future
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Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах

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