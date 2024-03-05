Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах
Киев • УНН
Украинская разведка получила ценную информацию, взломав базу данных Министерства обороны России, при этом представитель ведомства заявил, что будущие хакерские атаки могут быть еще более масштабными.
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал, что благодаря новому взлому данных серверов минобороны россии украинская разведка получила немалые объемы информации, передает УНН.
Значительные объемы данных. Речь идет как о персональных данных руководства Министерства обороны государства-агрессора. Так и о разнообразной ценной информации в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные действия и подобные операции.
Хотя и речь не идет о полном уничтожении российской цифровой инфраструктуры, но, по словам специалиста ГУР Министерства обороны Украины, - это весомые достижения.
Более того, подобная операция позволит продолжить действия указанного характера в больших масштабах в будущем.
Немало данных, только обработка которых потребует дополнительных ресурсов. Это важная операция и важная база данных, которая позволит продолжить подобные действия в больших масштабах.
Напомним,
УНН сообщал, что в результате кибератаки специалисты Главного управления разведки Украины взломали серверы министерства обороны РФ и получили секретную служебную документацию врага.
Украинские хакеры атаковали сайтминистерства обороны россии.
Взлом базы данных минобороны рф открыл ценную информацию: в будущем подобное возможно в еще больших масштабах
Украинская разведка получила ценную информацию, взломав базу данных Министерства обороны России, при этом представитель ведомства заявил, что будущие хакерские атаки могут быть еще более масштабными.
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