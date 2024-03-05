Злам бази даних міноборони рф відкрив цінну інформацію: у майбутньому подібне можливе у ще більших масштабах
Київ • УНН
Українська розвідка отримала цінну інформацію, зламавши базу даних Міністерства оборони Росії, при цьому представник відомства заявив, що майбутні хакерські атаки можуть бути ще масштабнішими.
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів, що завдяки новому зламу даних серверів міноборони росії українська розвідка отримала чималі обсяги інформації, передає УНН.
Значні обсяги даних. Мова йде як про персональні данні керівництва Міністерства оборони держави-агресора. Так і про різноманітну цінну інформацію у контексті програмного забезпечення, що дозволить продовжувати подібні дії і подібні операції.
Хоча і не йдеться про повне знищення російської цифрової інфраструктури, але, за словами фахівця ГУР Міністерства оборони України, - це вагомі здобутки.
Більше того, подібна операція дозволить продовжити дії зазначеного характеру у більших масштабах в майбутньому.
Чимало даних, тільки обробка яких потребуватиме додаткових ресурсів. Це важлива операція та важлива база даних, яка дозволить продовжити подібні дії у більших масштабах.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у результаті кібератаки фахівці Головного управління розвідки України зламали сервери міністерства оборони рф та отримали секретну службову документацію ворога.
Українські хакери атакували сайт міністерства оборони росії.