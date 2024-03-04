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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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ГУР зламало сервери міноборони росії і отримало секретні документи

Київ • УНН

 • 28595 перегляди

Українська розвідка зламала сервери міністерства оборони росії та отримала секретні документи, які детально описують військові структури та особовий склад.

ГУР зламало сервери міноборони росії і отримало секретні документи

У результаті кібератаки фахівці Головного управління розвідки України зламали сервери міністерства оборони рф та отримали секретну службову документацію ворога. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУР.  

Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії ― у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф. Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни

- йдеться у повідомленні ГУР.

 Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства росії.

 Як вказує ГУР, одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок.

"Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ"", - вказали в ГУР. 

  У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони рф ― іванова тімура вадімовіча.

Як повідомляється, цей заступник шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

  Робота у кіберпросторі росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі ― буде

-наголосили в українській розвідці.

Українські хакери "зламали" російську програму для управління дронами - ГУР08.02.24, 13:39 • 23364 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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