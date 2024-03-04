ГУР взломало серверы минобороны россии и получило секретные документы
Украинская разведка взломала серверы министерства обороны россии и получила секретные документы, которые подробно описывают военные структуры и личный состав.
россияне сбросили КАБы в Харьковской области, есть повреждения - ОВА
Несколько населенных пунктов в Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны россии, которая также нанесла авиаудары, повредив здания и инфраструктуру.
Враг нанес ракетный удар баллистикой в Николаевской области, есть повреждения - ОВА
Российские войска обстреляли Очаков и повредили баллистической ракетой здание, но обошлось без жертв.
На Херсонщине из-за российской агрессии погиб один человек
Один человек погиб в Херсонской области после обстрела российскими войсками 16 населенных пунктов.
В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту - СМИ
Взрыв повредил железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области России 4 марта, нарушив движение поездов, пока власти проводят расследование.
Еще плюс 1150 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 417 950 человек личного состава и 6648 танков.
Россияне попали "шахедом" по Никопольщине и обстреляли линию электропередачи из артиллерии
Россияне атаковали Никопольский район в Украине с помощью иранского беспилотника-камикадзе, который повредил почтовое отделение, дом и автомобиль, а также обстрелял линию электропередач из артиллерии в Марганце.
Враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам Запорожья за сутки
За минувшие сутки враг нанес 177 ударов по 6 населенным пунктам в Запорожье, попав с авиации и беспилотников в Роботино, а по другим населенным пунктам вел огонь из РСЗО и артиллерии.
Произошло 78 боевых столкновений на фронте за сутки - Генштаб
За минувшие сутки украинские военные отбили более 70 обстрелов со стороны российских войск вдоль линии соприкосновения.
Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб
По данным Генерального штаба, 4 марта украинская авиация нанесла 7 ударов по российским войскам.