ГУР взломало серверы минобороны россии и получило секретные документы

В результате кибератаки специалисты Главного управления разведки Украины взломали серверы министерства обороны рф и получили секретную служебную документацию врага. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУР.

Киберспециалисты ГУР МО Украины реализовали очередную успешную спецоперацию против государства-агрессора россии - в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам министерства обороны рф. Теперь украинская спецслужба обладает программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало мо рф, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства войны - говорится в сообщении ГУР.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более 2000 структурных единиц силового ведомства россии.

Как указывает ГУР, полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев.

"Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений мо рф, а еще заместителей, помощников, специалистов - всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ"", - указали в ГУР.

В распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны рф - иванова тимура вадимовича.

Как сообщается, этот заместитель шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной.

Работа в киберпространстве россии, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается. Дальше - будет -отметили в украинской разведке.

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