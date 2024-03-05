Українські хакери "поклали" сайт міноборони рф - ГУР
Київ • УНН
Українські хакери атакували сайт міністерства оборони росії, його сервери IP-телефонії та документообігу, порушивши його роботу.
Українські хакери атакували сайт міністерства оборони росії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, передає УНН.
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У відомстві наголошують, що російське міністерство не може впоратись із наслідками кібератаки ГУР МО України.
Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить"
Окрім того, заблокованими лишаються IP-телефонія, домени міноборони рф, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури.
Нагадаємо
Українські кіберфахівці знищили ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting, яка надавала інформаційні системи російським військово-промисловим підприємствам.
Це завдало значної шкоди і порушило роботу десятків ключових російських оборонних компаній.