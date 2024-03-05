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Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР

Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 15:22  •  4234 просмотра

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Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны России, его серверы IP-телефонии и документооборота, нарушив его работу.

Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны россии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали 

В ведомстве отмечают, что российское министерство не может справиться с последствиями кибератаки ГУР МО Украины.

По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор "лежит"

- заявили в разведке. 

Кроме того, заблокированными остаются IP-телефония, домены минобороны рф, а также - серверы, которые обеспечивали электронный документооборот вражеской структуры.

Напомним

Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям.

Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
indiiskaya-premer-ligaИндийская премьер-лига
Українські хакери "поклали" сайт міноборони рф - ГУР
Ukrainian hackers "put down" the website of the russian ministry of defense - GUR
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