Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР
Киев • УНН
Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны России, его серверы IP-телефонии и документооборота, нарушив его работу.
Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны россии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что российское министерство не может справиться с последствиями кибератаки ГУР МО Украины.
По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор "лежит"
Кроме того, заблокированными остаются IP-телефония, домены минобороны рф, а также - серверы, которые обеспечивали электронный документооборот вражеской структуры.
Напомним
Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям.
Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.
Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР
Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны России, его серверы IP-телефонии и документооборота, нарушив его работу.
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