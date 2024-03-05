Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР

Черное море стало опасным для россии: в Минобороны Британии отреагировали на уничтожение корабля "Сергей Котов"

Министерство обороны Великобритании заявило, что Черное море становится опасным для россии после того, как украинские войска уничтожили российский сторожевой корабль "Сергей Котов".