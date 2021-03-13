Уже 170 человек: количество задержанных на форуме "Объединенных демократов" в Москве выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Уже 170 человек задержали в Москве на форуме "Объединенных демократов". Сейчас они находятся в ОВД в разных частях города. Задержанные жалуются, что к ним не пускают адвокатов. Об этом сообщает ОВД-Инфо, пишет УНН.
Контекст
Первый форум "Объединенных демократов" в Москве должен был пройти 13 марта. Планировалось, что в нем примут участие 150 человек из 56 регионов страны.
После начала форума в помещение вошли сотрудники полиции и объявили, что все участники будут задержаны.
Официальная причина - "мероприятие организовано нежелательной организацией".