На форумі "Об'єднаних демократів" у Москві затримали 150 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Загальна кількість затриманих на форумі "Об'єднаних демократів" в Москві становила 150 осіб. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Затриманим інкримінують участь в заході, організованому організацією, яка в Росії оголошена небажаною.
Зараз вони знаходяться в ОВД Метрогородок, Гольяново, Ізмайлово, Новокосіно, Преображенське, Косино-Ухтомський, Новогиреєво, Перово і Північне Ізмайлово.
Всього на форумі були присутні більше 170 учасників. Серед затриманих були Ілля Яшин, Євген Ройзман, Андрій Пивоваров, Володимир Кара-Мурза, Юлія Галяміна.
Нагадаємо, як повідомляв УНН раніше, що сьогодні в Москві співробітники поліції зірвали форум "Об'єднаних демократів".
Силовики прийшли в готель буквально через 40 хвилин після початку форуму.