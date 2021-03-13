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У Москві поліція увірвалась на форум "Об'єднаних демократів": почалися масові затримання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні в Москві співробітники поліції зірвали форум "Об'єднаних демократів". Силовики прийшли в готель буквально через 40 хвилин після початку форуму. Про це повідомляє Медіазона, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що серед затриманих Ілля Яшин, Євген Ройзман, Андрій Пивоваров, Володимир Кара-Мурза, Юлія Галяміна.

Всього в залі було близько 150 чоловік, очевидці повідомляють, що в автозаки збираються посадити майже всіх.

За інформацією ЗМІ, причиною затримань стала -"діяльність небажаної організації".

Додамо

Суд у Володимирі засудив до трьох років колонії жителя міста Райдужний Володимирській області Віталія Тимофієнко, обвинуваченого в застосуванні насильства до співробітника поліції на акції 23 січня.

У Росії це перший реальний тюремний термін через протести у січні на пітримку опозиції.

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