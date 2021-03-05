У Росії дали перший реальний тюремний термін через протести у січні

Деталі

Тимофієнко визнали винним в застосуванні небезпечного насильства до представника влади (частина 2 статті 318 КК). За версією слідства, 23 січня під час акції на підтримку Олексія Навального чоловік розпорошив газовий балончик в обличчя співробітнику поліції. Той отримав хімічний опік очей, на відновлення пішло три тижні.

Як пише “МБХ медіа”, це другий вирок у кримінальних справах після зимових акцій на підтримку Навального, про який стало відомо, і перший, в рамках якого призначений реальний термін позбавлення волі. Раніше житель Костроми був засуджений за застосування насильства до поліцейського на акції 23 січня, але він отримав півтора роки примусових робіт.

Контекст

23 січня пройшла перша з серії акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Наступні акції відбулися 31 січня, 2 і 14 лютого. За даними правозахисників, в зв’язку з протестами по всій країні затримали більше 10 тисяч осіб, було порушено не менше 40 кримінальних справ.

Акції були пов’язані із затриманням Олексія Навального відразу після його повернення з Німеччини 17 січня. У лютому суд визнав Навального винним у порушенні обов’язків умовного засудженого у справі “Ів Роше” і замінив йому умовний термін на реальний. Політик отримав 2,5 роки колонії.