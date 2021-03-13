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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28094 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43415 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103775 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139883 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192943 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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На форуме "Объединенных демократов" в Москве задержали 150 человек

На форуме "Объединенных демократов" в Москве задержали 150 человек

Киев  •  УНН

 • 14025 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Общее количество задержанных на форуме "Объединенных демократов" в Москве составило 150 человек. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Задержанным инкриминируют участие в мероприятии, организованном организацией, которая в России объявлена нежелательной.

Сейчас они находятся в ОВД Метрогородок, Гольяново, Измайлово, Новокосино, Преображенское, Косино-Ухтомский, Новогиреево, Перово и Северное Измайлово.

Всего на форуме присутствовали более 170 участников. Среди задержанных были Илья Яшин, Евгений Ройзман, Андрей Пивоваров, Владимир Кара-Мурза, Юлия Галямина.

Напомним, как сообщал УНН ранее, что сегодня в Москве сотрудники полиции сорвали форум "Объединенных демократов".

Силовики пришли в отель буквально через 40 минут после начала форума.

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