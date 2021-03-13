Вже 170 осіб: кількість затриманих на форумі "Об'єднаних демократів" у Москві зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Вже 170 осіб затримали в Москві на форумі "Об'єднаних демократів". Зараз вони знаходяться в ОВД в різних частинах міста. Затримані скаржаться, що до них не пускають адвокатів. Про це повідомляє ОВД-Інфо, пише УНН.
Контекст
Перший форум "Об'єднаних демократів" у Москві повинен був пройти 13 березня. Планувалося, що в ньому візьмуть участь 150 осіб з 56 регіонів країни.
Після початку форуму в приміщення увійшли співробітники поліції і оголосили, що всі учасники будуть затримані.
Офіційна причина - "захід організований небажаною організацією".